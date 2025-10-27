Ausblick: Shanghai Friendess Electronics Technology A legt Quartalsergebnis vor

Shanghai Friendess Electronics Technology A wird am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shanghai Friendess Electronics Technology A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,965 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,810 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Shanghai Friendess Electronics Technology A nach der Prognose von 1 Analyst 504,8 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 417,2 Millionen CNY umgesetzt worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,08 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,07 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,17 Milliarden CNY, gegenüber 1,72 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

