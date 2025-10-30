Shanghai International Port Aktie

Shanghai International Port für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4CR / ISIN: CNE0000013N8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 07:01:06

Ausblick: Shanghai International Port (Group) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai International Port (Group) wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,151 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,07 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Shanghai International Port (Group) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,65 Milliarden CNY aus.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,619 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,640 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 38,65 Milliarden CNY, gegenüber 38,01 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shanghai International Port (Group) Co Ltdmehr Nachrichten