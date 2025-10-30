Shanghai International Port Aktie
WKN DE: A0M4CR / ISIN: CNE0000013N8
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Shanghai International Port (Group) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai International Port (Group) wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,151 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,07 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Shanghai International Port (Group) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,65 Milliarden CNY aus.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,619 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,640 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 38,65 Milliarden CNY, gegenüber 38,01 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shanghai International Port (Group) Co Ltdmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Shanghai International Port (Group) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Shanghai International Port (Group) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.08.25
|Ausblick: Shanghai International Port (Group) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.08.25