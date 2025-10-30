Ausblick: Shanghai Jin jiang International Hotel Development veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Jin jiang International Hotel Development veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,056 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development 0,030 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 538,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Shanghai Jin jiang International Hotel Development für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 546,8 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,135 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,94 Milliarden USD, gegenüber 1,95 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at