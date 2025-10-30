Ausblick: Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,24 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,41 CNY je Aktie vermeldet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,99 Milliarden CNY gegenüber 8,61 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,19 Prozent.

Die Erwartungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,05 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,04 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 37,02 Milliarden CNY, gegenüber 30,16 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at