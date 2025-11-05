Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sharkninja öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sharkninja wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sharkninja 0,940 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,15 Prozent auf 1,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sharkninja noch 1,43 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,10 USD, gegenüber 3,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 6,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,53 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Ausblick: Sharkninja öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Analysen zu Sharkninja Incorporation Registered Shsmehr Analysen
