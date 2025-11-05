Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie

Sharkninja Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQAJ / ISIN: KYG8068L1086

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sharkninja öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sharkninja wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sharkninja 0,940 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,15 Prozent auf 1,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sharkninja noch 1,43 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,10 USD, gegenüber 3,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 6,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,53 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

