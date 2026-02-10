Ausblick: SHIFT UP gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SHIFT UP lädt am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 707,10 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 30,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1020,48 KRW je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 63,49 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 66,21 Milliarden KRW aus.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3067,13 KRW je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2734,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 297,32 Milliarden KRW, gegenüber 224,08 Milliarden KRW im vorherigen Zeitraum, aus.

