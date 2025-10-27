Ausblick: Shinhan Financial Group präsentiert Quartalsergebnisse

Shinhan Financial Group wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinhan Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shinhan Financial Group in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 60,89 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,98 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 28,38 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at