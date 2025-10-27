Ausblick: Shinhan Financial Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shinhan Financial Group lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2757,08 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2497,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shinhan Financial Group in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3.927,19 Milliarden KRW im Vergleich zu 9.760,73 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10328,86 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8441,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 15.309,01 Milliarden KRW aus im Gegensatz zu 38.695,02 Milliarden KRW Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at