Ausblick: Shivalik Bimetal Controls stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shivalik Bimetal Controls veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 3,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shivalik Bimetal Controls noch ein Gewinn pro Aktie von 3,41 INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,37 Milliarden INR – ein Plus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shivalik Bimetal Controls 1,27 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 17,30 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,34 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 5,99 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 5,08 Milliarden INR in den Büchern standen.

