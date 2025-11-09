Ausblick: SHO-BOND legt Quartalsergebnis vor

SHO-BOND wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass SHO-BOND für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 66,60 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 64,73 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 21,95 Milliarden JPY gegenüber 21,57 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 301,98 JPY im Vergleich zu 292,03 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 94,50 Milliarden JPY, gegenüber 90,71 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at