SHO-BOND Holdings Aktie
WKN DE: A0M9TK / ISIN: JP3360250009
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: SHO-BOND legt Quartalsergebnis vor
SHO-BOND wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass SHO-BOND für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 66,60 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 64,73 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 21,95 Milliarden JPY gegenüber 21,57 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 301,98 JPY im Vergleich zu 292,03 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 94,50 Milliarden JPY, gegenüber 90,71 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
