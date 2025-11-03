Ausblick: Shoals Technologies Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shoals Technologies Group A präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,124 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 130,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 28,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,406 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 462,5 Millionen USD, gegenüber 399,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

