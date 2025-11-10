Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Shoulder Innovations stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shoulder Innovations präsentiert am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,313 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 32,48 Prozent auf 9,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,624 USD, gegenüber -12,690 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 43,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,6 Millionen USD generiert wurden.

