Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Shoulder Innovations verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shoulder Innovations wird voraussichtlich am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,313 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 32,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,9 Millionen USD gegenüber 7,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,624 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -12,690 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 43,2 Millionen USD, gegenüber 31,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
