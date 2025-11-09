ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

SI-BONE Aktie

WKN DE: A2N7LY / ISIN: US8257041090

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: SI-BONE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SI-BONE veröffentlicht am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,166 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SI-BONE noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 15,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 40,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 46,7 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,596 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,750 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 196,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 167,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

SI-BONE Inc Registered Shs 13,50 0,00% SI-BONE Inc Registered Shs

