28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Siam Cement zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siam Cement lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,125 THB gegenüber 0,600 THB im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 131,07 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 128,20 Milliarden THB umgesetzt.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,43 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,28 THB je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 517,94 Milliarden THB, gegenüber 511,17 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

