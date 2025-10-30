Ausblick: Sichuan Swellfun zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sichuan Swellfun lädt am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 CNY. Im Vorjahresquartal waren 1,82 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sichuan Swellfun nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 1,65 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,07 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,14 CNY je Aktie, gegenüber 2,76 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 4,55 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 4,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at