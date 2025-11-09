Silverback Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QHK9 / ISIN: US82835W1080
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Silverback Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Silverback Therapeutics wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,454 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Silverback Therapeutics noch -0,200 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 28,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1285,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Silverback Therapeutics einen Umsatz von 2,1 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,614 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,080 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 80,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 89,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
