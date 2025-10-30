Silvercrest Asset Management Grou a Aktie
WKN DE: A1W1Z8 / ISIN: US8283591092
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Silvercrest Asset Management Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Silvercrest Asset Management Group A äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,280 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Silvercrest Asset Management Group A noch 0,240 USD je Aktie eingenommen.
Silvercrest Asset Management Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD im Vergleich zu 1,00 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 127,0 Millionen USD, gegenüber 123,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
