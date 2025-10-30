Ausblick: Silvercrest Asset Management Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Silvercrest Asset Management Group A äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,280 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Silvercrest Asset Management Group A noch 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Silvercrest Asset Management Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD im Vergleich zu 1,00 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 127,0 Millionen USD, gegenüber 123,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at