Ausblick: Simmons First National A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Simmons First National A äußert sich am 24.10.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,348 USD aus. Im letzten Jahr hatte Simmons First National A einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 205,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236,6 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,57 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 858,7 Millionen USD, gegenüber 887,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at