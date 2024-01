Ausblick: Simmons First National A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Simmons First National A äußert sich am 24.01.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,352 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 204,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 237,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 2,40 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 845,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 887,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at