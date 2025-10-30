Ausblick: Sinolink Securities legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sinolink Securities wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,163 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 35,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sinolink Securities 0,120 CNY je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,02 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 17,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,72 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,644 CNY je Aktie, gegenüber 0,450 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 8,25 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 8,69 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at