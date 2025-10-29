Ausblick: SiriusPoint gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SiriusPoint stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,507 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 0,32 Prozent auf 564,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 562,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 2,62 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at