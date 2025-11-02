Ausblick: SK Bioscience zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SK Bioscience äußert sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -597,040 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 105,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -290,000 KRW je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 149,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 61,65 Milliarden KRW. Dementsprechend geht der Experte bei SK Bioscience für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 154,00 Milliarden KRW aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -909,491 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -698,000 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 628,02 Milliarden KRW aus im Gegensatz zu 267,55 Milliarden KRW Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at