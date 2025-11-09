Ausblick: SK-Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SK-Electronics lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 63,10 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 19,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SK-Electronics 52,73 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,27 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 19,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SK-Electronics einen Umsatz von 6,10 Milliarden JPY eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 262,40 JPY im Vergleich zu 220,66 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 29,30 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 25,73 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at