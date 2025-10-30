Ausblick: SK Innovation stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SK Innovation äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1268,495 KRW. Dies würde einen Gewinn von 80,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SK Innovation -6391,000 KRW je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17.657,05 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei SK Innovation für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19.264,86 Milliarden KRW aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -9191,037 KRW im Vergleich zu -21541,000 KRW im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 78.794,50 Milliarden KRW, gegenüber 74.716,97 Milliarden KRW im vorigen Jahr.

