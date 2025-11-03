Ausblick: Skyline zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Skyline äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,819 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Skyline noch 0,940 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 3,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 637,0 Millionen USD gegenüber 616,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,52 USD, gegenüber 3,42 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,48 Milliarden USD generiert worden waren.

