Ausblick: Skyward Specialty Insurance Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Skyward Specialty Insurance Group stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Skyward Specialty Insurance Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,887 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,890 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 50,22 Prozent auf 453,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 302,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,61 USD aus. Im Vorjahr waren 2,87 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 2,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

