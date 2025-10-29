Ausblick: SkyWest informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SkyWest wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,50 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SkyWest ein EPS von 2,16 USD je Aktie vermeldet.

SkyWest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 912,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,04 USD je Aktie, gegenüber 7,77 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 4,02 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at