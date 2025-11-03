Ausblick: Skyworks Solutions zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Skyworks Solutions lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Skyworks Solutions die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Skyworks Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,04 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,67 USD, gegenüber 3,69 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 4,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at