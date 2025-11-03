SM Energy Aktie

WKN DE: A1CZW5 / ISIN: US78454L1008

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: SM Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SM Energy präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,26 USD je Aktie gegenüber 2,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll SM Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 836,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,91 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,53 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,67 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,30 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

