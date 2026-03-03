Smith Micro Software Aktie

Smith Micro Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A409DA / ISIN: US8321544053

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Smith Micro Software präsentiert Quartalsergebnisse

Smith Micro Software wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,130 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 13,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Smith Micro Software einen Umsatz von 5,0 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -1,340 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,940 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 17,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

