SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: SoFi Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SoFi Technologies präsentiert am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,083 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 66,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll SoFi Technologies 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 888,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SoFi Technologies 989,5 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,319 USD aus. Im Vorjahr waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 3,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoFi Technologiesmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: SoFi Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.09.25
|NASDAQ-Neuling Figure-Aktie: Anleger feiern erfolgreichen Börsenstart (finanzen.at)
|
28.07.25
|Ausblick: SoFi Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SoFi Technologiesmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SoFi Technologies
|27,17
|-0,02%