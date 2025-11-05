SOLAR A-S Aktie
Ausblick: SOLAR A-S (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SOLAR A-S (B) lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
1 Analyst schätzt, dass SOLAR A-S (B) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,10 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,68 DKK je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,73 Milliarden DKK gegenüber 2,86 Milliarden DKK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,67 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,85 DKK, während im vorherigen Jahr noch 20,68 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,03 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,22 Milliarden DKK waren.
