Solid Powe a Aktie
WKN DE: A3C859 / ISIN: US83422N1054
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Solid Power A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Solid Power A stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 3,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 24,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,570 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 20,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 20,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Solid Power Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Solid Power A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Solid Power A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Solid Power Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Solid Power Inc Registered Shs -A-
|6,43
|2,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.