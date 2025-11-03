Ausblick: Solid Power A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Solid Power A stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 3,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 24,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,570 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 20,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 20,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at