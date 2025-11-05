Ausblick: SOLVENTUM öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SOLVENTUM öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,43 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 104,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,700 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,06 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,23 Milliarden USD, gegenüber 8,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at