SOLVENTUM Aktie
WKN DE: A407ZE / ISIN: US83444M1018
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: SOLVENTUM öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SOLVENTUM öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,43 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 104,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,700 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,06 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden USD in den Büchern standen.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,23 Milliarden USD, gegenüber 8,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: SOLVENTUM öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: SOLVENTUM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: SOLVENTUM vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: SOLVENTUM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued
|56,60
|-1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.