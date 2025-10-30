Ausblick: Soochow Securities stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Soochow Securities öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,167 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Soochow Securities 0,130 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Soochow Securities nach der Prognose von 1 Analyst 3,28 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,63 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,647 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,480 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,69 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,56 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at