Ausblick: Southern stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Southern wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Southern nach den Prognosen von 9 Analysten 7,62 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,27 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,27 USD, gegenüber 3,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 28,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,72 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at