Ausblick: Spbk 1 SR-Bank ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Spbk 1 SR-Bank ASA lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,92 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Spbk 1 SR-Bank ASA 5,19 NOK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Spbk 1 SR-Bank ASA in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,32 Milliarden NOK im Vergleich zu 6,60 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,70 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,08 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 13,72 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 26,13 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at