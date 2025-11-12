Spectrum Brands Holdings Aktie
WKN DE: A2NB43 / ISIN: US84790A1051
Ausblick: Spectrum Brands stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Spectrum Brands lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,896 USD. Dies würde einer Verringerung von 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Spectrum Brands 1,01 USD je Aktie vermeldete.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 738,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 773,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,90 USD, gegenüber 4,10 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,81 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,96 Milliarden USD generiert worden waren.
