Ausblick: Spin Master legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Spin Master wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,86 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 731,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,21 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,09 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at