Spin Master Aktie
WKN DE: A14XBU / ISIN: CA8485101031
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Spin Master legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Spin Master wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,86 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 731,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,21 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,09 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spin Master Corp Subord Votingmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Spin Master legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Spin Master verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Spin Master stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.07.25