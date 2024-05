Ausblick: Spok zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Spok lässt sich am 01.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Spok die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,260 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent auf 34,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD im Vergleich zu 0,790 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 140,0 Millionen USD, gegenüber 139,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at