WKN DE: A112GA / ISIN: US84920Y1064

03.12.2025 07:01:06

Ausblick: Sportsmans Warehouse stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sportsmans Warehouse wird am 04.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,076 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sportsmans Warehouse -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 331,1 Millionen USD gegenüber 324,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,398 USD aus. Im Vorjahr waren -0,870 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

