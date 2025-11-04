Sprott Aktie
WKN DE: A2P5HU / ISIN: CA8520662088
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sprott präsentiert Quartalsergebnisse
Sprott stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,633 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sprott 0,680 CAD je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 50,7 Millionen USD für Sprott, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 64,1 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD, gegenüber 2,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 202,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 245,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
