Stardust Power Aktie
WKN DE: A41H07 / ISIN: US8549362007
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Stardust Power präsentiert Quartalsergebnisse
Stardust Power gibt am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Stardust Power für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,400 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Stardust Power nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,980 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,500 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stardust Power Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Stardust Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Stardust Power Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Stardust Power Inc Registered Shs
|4,20
|3,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.