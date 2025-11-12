Ausblick: Stardust Power präsentiert Quartalsergebnisse

Stardust Power gibt am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Stardust Power für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,400 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Stardust Power nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,980 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,500 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at