Ausblick: StarPower Semiconductor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

StarPower Semiconductor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,755 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 21,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem StarPower Semiconductor 0,620 CNY je Aktie vermeldete.

StarPower Semiconductor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 881,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 CNY im Vergleich zu 2,12 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 4,25 Milliarden CNY, gegenüber 3,38 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at