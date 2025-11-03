State Bank of India Aktie
WKN DE: A12FAE / ISIN: INE062A01020
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: State Bank of India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
State Bank of India wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 19,29 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 22,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 562,83 Milliarden INR aus – eine Minderung von 65,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte State Bank of India einen Umsatz von 1.638,02 Milliarden INR eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 42 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 76,88 INR aus. Im Vorjahr waren 86,91 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 36 Analysten im Durchschnitt 2.403,26 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 6.581,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu State Bank of Indiamehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: State Bank of India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: State Bank of India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
25.07.25
|Erste Schätzungen: State Bank of India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu State Bank of Indiamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|State Bank of India
|949,45
|1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.