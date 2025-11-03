Ausblick: State Bank of India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

State Bank of India wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 19,29 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 22,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 562,83 Milliarden INR aus – eine Minderung von 65,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte State Bank of India einen Umsatz von 1.638,02 Milliarden INR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 42 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 76,88 INR aus. Im Vorjahr waren 86,91 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 36 Analysten im Durchschnitt 2.403,26 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 6.581,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at