Ausblick: Stem informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stem wird sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -2,160 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -18,200 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,10 Prozent auf 38,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -8,554 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -105,800 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 151,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 144,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

