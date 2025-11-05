StepStone Grou a Aktie

WKN DE: A2QCW6 / ISIN: US85914M1071

<
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: StepStone Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

StepStone Group A wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,485 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte StepStone Group A 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,44 Prozent auf 272,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte StepStone Group A noch 273,5 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,520 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,06 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

