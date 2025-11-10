Stereotaxis Aktie
WKN DE: A1J09L / ISIN: US85916J4094
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Stereotaxis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stereotaxis stellt am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,060 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stereotaxis einen Umsatz von 9,2 Millionen USD eingefahren.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,233 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 34,6 Millionen USD, gegenüber 26,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stereotaxis Incmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Stereotaxis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Stereotaxis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Stereotaxis stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: Stereotaxis stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Stereotaxis stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)