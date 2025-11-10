Ausblick: Stereotaxis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stereotaxis stellt am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,060 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stereotaxis einen Umsatz von 9,2 Millionen USD eingefahren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,233 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 34,6 Millionen USD, gegenüber 26,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at