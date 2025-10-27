Erste Schätzungen: Stereotaxis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stereotaxis präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stereotaxis noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,2 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,230 USD, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 34,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 26,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at